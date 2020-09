Legende: Musste heimreisen Belgiens Verteidiger Brandon Mechele. imago images

Belgien: Verteidiger Mechele positiv

Die belgische Nationalmannschaft wird erneut auf das Coronavirus getestet, nachdem bei Verteidiger Brandon Mechele eine Infektion nachgewiesen wurde. Der Akteur des FC Brügge hat das Team verlassen. Wann die neuen Testergebnisse vorliegen, ist unklar. Belgien spielt am Dienstag in der Nations League gegen Island.

Italien: Serie-A-Start ohne Zuschauer

Das Zuschauer-Verbot in Italien bei Sport-Grossveranstaltungen ist bis zum 7. Oktober verlängert worden. Regierungschef Giuseppe Conte unterzeichnete eine entsprechende Verordnung. Das bisherige Verbot war zu Wochenbeginn ausgelaufen. Durch die Verlängerung beginnt die Fussball-Meisterschaft auf dem Apennin am 19. September ohne Fans auf den Rängen.

England: Drei Spieler positiv getestet

Vor dem Premier-League-Start am Samstag sind 1605 Spieler und Klubmitarbeiter auf das Coronavirus getestet worden. Dabei seien drei Proben positiv ausgefallen, teilte die Liga mit, ohne Namen zu nennen. Die Betroffenen müssen für 10 Tage in Quarantäne. Am Montag war bekannt geworden, dass Riyad Mahrez und Aymeric Laporte (Manchester City) positiv getestet worden waren.