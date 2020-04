Legende: In der Warteschlaufe Wann die Leichtathletik-Saison beginnt, steht in den Sternen. Keystone

Leichtathletik: Weitere Meetings müssen weichen

Die Corona-Krise sorgt für weitere Verschiebungen in der Diamond League. Die Anlässe in Eugene (7. Juni) und Paris (13. Juni) finden nicht wie geplant statt und sollen an späteren Terminen nachgeholt werden. Die Saison könnte nun am 11. Juni in Oslo beginnen – allerdings mit einem alternativen Meeting unter Einhaltung der Vorgaben der norwegischen Behörden. Anstatt des ursprünglichen Programms soll im Bislett-Stadion ein einstündiges Meeting mit dem Namen «Impossible Games» stattfinden. Die Wettkämpfe, für die bisher norwegische und ein paar wenige schwedische AthletInnen angekündigt sind, sollen vor leeren Rängen stattfinden. Ursprünglich hätte Doha am 17. April Startpunkt der Meeting-Serie sein sollen.

Snooker: WM soll Ende Sommer stattfinden

Die eigentlich für April angesetzte Snooker-WM soll nun vom 31. Juli bis 16. August ausgetragen werden. Dies teilte der Weltverband World Snooker mit. Geplant sei derzeit eine Veranstaltung mit viel Publikum, denn ins Crucible Theatre in Sheffield passen etwa 1000 Zuschauer. Sollte diese Option wegen behördlicher Vorgaben in der derzeitigen Corona-Krise nicht möglich sein, erwägen die WM-Verantwortlichen drei Optionen: ein Turnier mit geringerer Zuschauerzahl, ein Turnier ohne Zuschauer oder eine weitere Verschiebung.