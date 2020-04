Legende: Kein Töff-Spektakel bis Anfang August Der Sachsenring, Assen und der neue KymiRing finden 2020 nicht statt. imago images

Motorrad: 3 weitere GP abgesagt

Aufgrund der Corona-Krise können auch die Motorrad-Rennen in Deutschland (21. Juni), der Niederlande (28. Juni) und Finnland (12. Juli) nicht stattfinden. In der MotoGP-Klasse ist in diesem Jahr noch kein Rennen gefahren worden. In der Moto2- und Moto3-Klasse konnten im März in Katar noch Rennen durchgeführt werden. Gemäss aktuellem Stand wird am 9. August in Tschechien wieder gefahren.

Football: NFL-Stars sammeln 1,3 Mio Dollar

Tom Brady und Peyton Manning haben im Rahmen einer Wohltätigkeits-Auktion zusammen 1,3 Mio Dollar für von der Corona-Krise betroffene Menschen gesammelt. Bei der sogenannten «All In Challenge» versteigern Sportler und Persönlichkeiten aus dem Show-Business Erlebnis-Pakete für Fans. Dabei wurde Bradys Paket rund um sein 1. Heimspiel bei seinem neuen Klub, den Tampy Bay Buccaneers, für 775'000 Dollar versteigert. Inbegriffen sind auch Bradys Trikot und Schuhe des Spiels sowie ein gemeinsames Abendessen oder Workout. Für eine Golfrunde inklusive Nachtessen mit dem ehemaligen NFL-Quarterback Manning zahlte jemand 525'000 Dollar.