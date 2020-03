Legende: Trainingspause in Mannheim Mads Mensah und Andy Schmid imago images

Handball: Löwen-Spieler Mensah infiziert

Mads Mensah von den Rhein-Neckar Löwen, dem Team des Schweizer Superstars Andy Schmid, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 28-jährige dänische Nationalspieler, der sich nach eigener Aussage wieder fit und voll belastbar fühle, sei umgehend gemeinsam mit seiner Familie in eine 14-tägige häusliche Quarantäne überstellt worden, teilte der Klub mit. Der Trainingsbetrieb ist bis auf weiteres ausgesetzt.

Boxen: Olympia-Quali geht weiter

Die europäische Olympia-Qualifikation der Boxer in London wird fortgesetzt, aufgrund des Coronavirus aber ohne Zuschauer. 342 Athleten, darunter fünf Schweizer, kämpfen um 77 Quotenplätze für Tokio. Um sich für Olympia zu qualifizieren, muss man die Halbfinals erreichen. Wer in London scheitert, hat im Mai in Paris bei der globalen Qualifikation eine weitere Chance.