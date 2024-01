Ronnie O'Sullivan dominiert auch mit 48 Jahren noch auf der Snooker-Tour. Nach seinem Titel in Leicester plaudert er über seine ausgefallenen Essgewohnheiten.

Legende: In allen Situationen Herr der Lage Ronnie O'Sullivan hat den Dreh raus – neu auch in Sachen Kulinarik. Keystone/Bradley Collyer/PA via AP

Beim World Grand Prix reüssierte der Engländer Ronnie O'Sullivan am Sonntagabend mit einem 10:7-Sieg im Final über Landsmann Judd Trump. Für seinen jüngsten Coup auf der Snooker-Tour war der Weltranglisten-Erste auf ein paar zusätzliche Küchengeräte angewiesen.

So erzählte der 48-Jährige hinterher gegenüber dem britischen TV-Sender ITV4, dass er kurzfristig seine Ernährung umgestellt habe. «Zu Beginn der Woche fühlte ich mich etwas unwohl, dann habe ich mir eine Heissluft-Fritteuse und einen Smoothie-Maker gekauft.» Er habe angefangen, bewusster zu essen. Denn das Konsumieren von Junkfood brachte ihn «irgendwie in eine komplizierte Lage».

Mehr Biss dank gezieltem Essen

Im Laufe der Woche fühlte sich O'Sullivan fitter. Mit diesem neuen Körpergefühl will «The Rocket» die in 3 Monaten beginnende Snooker-WM in Sheffield ansteuern.

Er hat einen zusätzlichen Pfeiler im Köcher: sein anhaltendes Formhoch. Denn schon in der Vorwoche hatte er im Alexandra Palace London das Masters für sich entschieden.