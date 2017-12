Die dramatischsten Szenen des Sportjahrs 2017

Vom niederschmetternden YB-Eigengoal zur wundersamen Barça-Wende, von Usain Bolts unrealem Abschied bis zu Christian Stuckis Kraftakt. Im Sport liegen Erfolg und Misserfolg oft sehr nah beieinander. Im Video gibt's ein «Best of 2017».

Diese prickelnden Geschichten schrieb das Sportjahr 2017 2:51 min, vom 22.12.2017

«Drama pur»: Dies war auch in diesem Jahr wieder das Credo bei zahlreichen Sportereignissen. Wir erinnern an das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal im Stadion Camp Nou oder an Ricardo Rodriguez' brillante Rettungsaktion 2,5 Zentimeter vor der Torlinie in der WM-Barrage gegen Nordirland.

In unserem Video gibt es nochmals ein «Best of 2017» – tauchen Sie ein in Bilder, wie man sie nicht aller Tage geniessen darf.

Welches dramatische Ereignis im ablaufenden Jahr ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Teilen Sie es uns via Kommentarfunktion mit.