Die herausragendsten Szenen des Sportjahrs 2017

Von Roger Federer über Beat Feuz und Nino Schurter: Der Rückblick auf Schweizer Sternstunden im Sportjahr 2017.

Jahresrückblick: Herausragende Momente 2017 2:20 min, vom 22.12.2017

Roger Federers Triumphe in Melbourne und Wimbledon, sensationelle Schweizer Skicracks an der Heim-WM in St. Moritz oder Nino Schurters perfekte Saison – dies sind nur einige der herausragenden Schweizer Leistungen im Jahr 2017. Lassen Sie die Hühnerhaut-Momente im Video Revue passieren.

