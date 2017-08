Ein brennender Baseball entzündet die Flamme

Taiwans Baseball-Legende Chen Chin-feng hat in Taipeh spektakulär die Flamme der Universiade 2017 entzündet. Die China-Politik fehlte bei dem Anlass nicht.

Eröffnung der Universiade 0:36 min, vom 20.8.2017

Bei der Eröffnungszeremonie in Taipeh schlug Chen Chin-feng einen brennenen Baseball in die Flammenschale und entzündete so das Feuer. Der Trick erinnerte an Olympia 1992, als Bogenschütze Antonio Rebollo die Flamme mit einem brennenden Pfeil entzündete.

Pfeil-Trick 1992

Chen war der erste taiwanische Baseballer in der MLB. Er spielte als Outfielder für die Los Angeles Dodgers.

China boykottiert

Überschattet wurde die Zeremonie durch den Boykott durch China. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als abtrünnigen Teil Gesamt-Chinas. Ausgelöst wurde der Boykott dadurch, dass Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen als "Präsidentin der Republik China" statt wie von Peking gewünscht "Leaderin von China-Taipeh" vorgestellt wurde.

92 Schweizer in Taiwan

An der Sommer-Universiade nehmen auch 92 Sportlerinnen und Sportler aus der Schweiz teil, unter ihnen die Leichtathletinnen Ajla Del Ponte und Salomé Kora sowie die Schwimm-Cracks Yannick Käser udn Martina van Berkel.