Bei Sportveranstaltungen in Innenräumen gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Die greift nur dann nicht, wenn auf 2G beschränkt wird.

Legende: Verkündete die neuen Massnahmen Bundesrat Alain Berset. Keystone

Angesichts der steigenden Zahlen an Corona-Fällen hat der Bundesrat am Freitag neue Massnahmen bekannt gegeben. Der Sport ist nur leicht von den Entscheiden betroffen.

Die Zertifikatspflicht gilt in Innenbereichen neu für alle öffentlichen Veranstaltungen, im Freien ab 300 Personen.

Bei Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht in Innenräumen herrscht zudem neu eine allgemeine Maskenpflicht.

Organisatoren von Sportanlässen im Innern mit Zertifikatspflicht haben die Möglichkeit, den Zutritt auf geimpfte und genesene Personen (2G) zu beschränken und so auf eine Maskenpflicht zu verzichten.

Kapazitätsgrenzen gibt es gemäss dem Covid-19-Gesetz nicht. Die verstärkten Massnahmen sind bis am 24. Januar 2022 befristet.

Erleichterung bei Swiss Olympic

In einer ersten Reaktion zeigte sich Swiss Olympic, der Dachverband des Schweizer Sports, «erleichtert» über die neuen Massnahmen. Dass die Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen angepasst würden, sei «ein sehr wichtiger Entscheid für den Schweizer Sport». Mit der neuen Situation sollte man umgehen können.

«Mit diesem Entscheid haben die Organisationskomitees wie etwa des Spengler-Cups in Davos oder der Ski-Weltcuprennen wieder mehr Planungssicherheit. Gleichzeitig sorgt der Beschluss dafür, dass die Schweizer Sportlerinnen und Sportler wieder an Wettkämpfen im Ausland teilnehmen können, ohne dass ihnen nach der Rückkehr eine lange Quarantäne droht», so Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl.