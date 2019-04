Der Grossbrand der Notre-Dame-Kathedrale in Paris lässt auch die Sportwelt nicht kalt. Die Anteilnahme ist gross.

«Was brennt, ist unsere Geschichte»: Das Zitat einer Pariser Einwohnerin trifft es ziemlich genau. Der Brand der Notre-Dame in Paris hat auch in der Sportwelt Schock und Trauer ausgelöst.

«Entsetzliche Bilder der Notre-Dame in Paris, eines der schönsten Monumente unserer Stadt, von Flammen eingeschlossen. Mut allen Menschen, die beim Löschen des Feuers mithelfen», twitterte Paris Saint-Germain am Montagabend. Gelobt wurden die Feuerwehrmänner am Dienstagmorgen auch von Italiens Ex-Nati-Spieler Claudio Marchisio, der sie als «die Helden dieses schrecklichen Momentes» bezeichnete.

Nicht nur bei Franck Ribéry, Kylian Mbappé oder Neymar löste die Katastrophe Betroffenheit aus. Zahlreiche Persönlichkeiten der Sportwelt meldeten sich zu Wort und gaben ihr Mitleid kund.