Erfolge in allen Sportarten

Es ist zwar bloss eine Momentaufnahme. Nun gut, in der Super League nicht. Dort wird YB auch in den kommenden Wochen (und Monaten?) auf Platz 1 thronen. Aber der Blick auf die noch jungen Saisons in den grossen Spielsportarten lässt nur einen Schluss zu: Im Kanton Bern spielt aktuell im Mannschaftssport die Musik.

Egal, ob im Fussball, im Eishockey oder im Handball – die Berner Teams haben das Sagen:

Fussball, Super League: Nach 8 Runden liegen die Young Boys mit dem Punktemaximum auf Platz 1. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt volle 10 Punkte und mehr. Und erster «Verfolger» ist nicht irgendwer, sondern mit dem FC Thun der zweite Berner SL-Klub.

Nach 8 Runden liegen die Young Boys mit dem Punktemaximum auf Platz 1. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt volle 10 Punkte und mehr. Und erster «Verfolger» ist nicht irgendwer, sondern mit dem FC Thun der zweite Berner SL-Klub.

Es sind zwar erst 3 Runden gespielt. Aber die Tabellenspitze mit 9 Punkten ziert mit dem EHC Biel ein Berner Klub. Auch der SCB (3.) ist noch ungeschlagen. Und die SCL Tigers (5.) haben schon 2 Siege auf ihrem Konto (u.a. auswärts bei Meister ZSC Lions).

Einen ähnlich imposanten Saisonstart ihrer Teams können andere Kantone nicht vorweisen. Auch Zürich nicht. Der FCZ (4.), GC (8.) und die ZSC Lions (5.) sind viel schlechter aus den Startblöcken gekommen als die Berner. Immerhin liegen die Handballer von Pfadi Winterthur punktgleich mit Wacker Thun auf Rang 3.

Und ja: Auch bei den Unihockeyanern steht mit Wiler-Ersigen ein Klub aus dem Emmental der Konkurrenz vor der Sonne.

