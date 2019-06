Marlen Reusser triumphiert an den Europa-Spielen im Einzelzeitfahren. Nina Christen und Jan Lochbihler siegen im Schiessen.

European Games in Minsk

Marlen Reusser setzte sich im Einzelzeitfahren mit einem Vorsprung von 1:15 Minuten überlegen vor der Niederländerin Chantal Blaak, der Weltmeisterin auf der Strasse von 2017, durch. Dritte wurde Hayley Simmonds aus Grossbritannien.

Die 27-jährige Bernerin ist eine Zeitfahrspezialistin. Im Strassenrennen der Europa-Spiele hatte sie den 18. Platz erreicht.

Zweites Edelmetall für Christen

Nina Christen gewann in Minsk ihre zweite persönliche Medaille. Nach Silber am Montag mit dem Luftgewehr über 10 m holte die Nidwaldnerin an der Seite von Jan Lochbihler mit dem Gewehr über 50 m liegend Gold.

In der Qualifikation hatte das Schweizer Duo mit 413,1 Punkten das drittbeste Ergebnis hingelegt. Im Halbfinal eliminierten Christen/Lochbihler das weissrussische Duo Maria Martynowa/Juri Scherbazewitsch.

Das zweite Schweizer Team mit Petra Lustenberger und Christoph Dürr klassierte sich im guten 6. Rang.