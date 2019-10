Ende August wurde Schwinger Christian Stucki in Zug zum Schwingerkönig gekrönt. Die Freude in seinem Heimatort Lyss kannte keine Grenzen. Um den Erfolg des Hünen entsprechend zu würdigen, wurde eine Petition gestartet, damit eine Strasse nach Stucki benannt wird. Der Gemeinderat lehnte das Anliegen jedoch ab.

Stucki muss also ohne ein «Denkmal» auskommen. Zahlreiche andere Schweizer Sportler wurden hingegen in verschiedener Form verewigt. So gibt es in Biel die Roger-Federer-Allee, in Nesslau zu Ehren des dreifachen Schwingerkönigs Jörg Abderhalden die Königsstrasse. Auch Plätze und Skipisten wurden nach erfolgreichen Sportlern benannt oder Statuen für sie errichtet.

Im Audiobeitrag oben erfahren Sie, welche Sportgrössen unter anderen auf diese Weise geehrt wurden. In der Galerie unten sehen Sie verschiedene Schweizer Athleten, von denen es Denkmäler gibt.