Legende: Abenddämmerung im «Sunshine State» Die Skyline von Miami. imago images/Cavan Images

Zuerst die Pleite der Miami Heat gegen die Denver Nuggets im NBA-Showdown in der Nacht auf Dienstag und nun auch noch das Scheitern der Florida Panthers im Stanley-Cup-Final gegen die Vegas Golden Knights – von Partystimmung ist man als Sportfan im US-Bundesstaat Florida derzeit weit entfernt.

Zum 3:9 in Spiel 5 der Panthers in der NHL kam am Mittwoch auch noch die Niederlage des Baseball-Teams Miami Marlins gegen die Seattle Mariners mit dem gleichen Resultat. Immerhin geht es in der MLB noch nicht ans Eingemachte. Die Playoffs finden erst im Oktober statt.

In Sunrise, wo die Panthers ihre Heimstätte haben, ist Lichterlöschen statt eines strahlenden Sonnenaufgangs angesagt, bei den Heat lodert keine Final-Flamme mehr.

Doch im Herzen des «Sunshine States» wird ja demnächst die Ankunft von Lionel Messi erwartet, der sich Inter Miami in der Major League Soccer anschliesst. Die Hoffnung, dass die «Magic City» mit dem Zauberfuss des Argentiniers zu neuem Leben erweckt wird, ist da. Inter Miami belegt in der Eastern Conference der MLS momentan den letzten Platz.