Die derzeitige epidemiologische Lage erlaube den angekündigten 2. Öffnungsschritt nicht, so der Bundesrat in einer Mitteilung. Die Lage wird erst nach Ostern, am 14. April, wieder beurteilt.

Mit anderen Worten: Selbst Veranstaltungen mit Zuschauern in eng begrenztem Rahmen sind in nächster Zukunft kein Thema. Und auch der Amateur- und Breitensport muss warten, bis wieder Wettkämpfe erlaubt sind.

Cup-Achtelfinals blockiert

Mit den jüngsten Entscheiden ist klar, dass zum Beispiel der Terminplan im Schweizer Fussball-Cup nicht eingehalten werden kann. Die restlichen Achtelfinals unter Beteiligung der im Wettbewerb verbliebenen Amateurklubs Monthey (2. Liga interregional), Vevey und Solothurn (beide 1. Liga) wären am 6./7. April vorgesehen gewesen.

Zumindest auch während der ersten Phase der Eishockey-Playoffs werden die Zuschauer gänzlich fehlen. Die Achtelfinals («Pre-Playoffs») sind unmittelbar nach Ostern vorgesehen, die Viertelfinals beginnen nach aktuellem Stand am 13. April.