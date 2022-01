Bild 1 / 12

Legende: Jason Dupasquier (Motorrad-Fahrer, 19) Der Freiburger galt als hoffnungsvollstes Nachwuchstalent im Schweizer Motorrad-Sport. 2020 debütierte der Sohn eines Motocross-Fahrers in der Moto3. Anfang 2021 verblüffte er in den ersten 5 GP, in denen er nie schlechter als 13. wurde. Am 29. Mai stürzte Dupasquier im Qualifying in Mugello schwer und erlag tags darauf seinen Kopfverletzungen. Keystone