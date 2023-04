Am Dienstag könnte gleich in 2 Schweizer Sportstadien die Meisterschaftsentscheidung fallen – es wäre nicht das 1. Mal.

Legende: Feiern im Doppelpack Werden am Dienstag erneut 2 Meistertrophäen in die Höhe gestemmt? Keystone/ENNIO LEANZA

Gewinnen die Young Boys im Zürcher Letzigrund gegen die Grasshoppers und feiert Genf-Servette in Biel im Playoff-Final den geforderten 4. Sieg, stünden die Schweizer Meister im Fussball und Eishockey beide am Dienstagabend fest.

2 Meister in den beiden grössten Schweizer Mannschaftssportarten am selben Tag – man könnte meinen, das sei ein sporthistorisches Ereignis. Doch vor nicht einmal 12 Monaten, am 1. Mai 2022, liess am frühen Abend der FC Zürich die Korken knallen, ehe nur Stunden später nach der gewonnenen «Belle» gegen die ZSC Lions der EV Zug nachzog.

Schliessen 04:42 Video Archiv: Der FCZ macht sich in Basel zum Meister Aus Sport-Clip vom 01.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden. 04:55 Video Archiv: Der EVZ siegt in der «Belle» gegen die ZSC Lions Aus Sport-Clip vom 01.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Sollte die Entscheidung im Playoff-Final vertagt werden und YB nicht mit 3 Punkten aus Zürich heimreisen, wäre der Donnerstag der nächste mögliche Doppel-Meister-Tag – sofern die anderen Teams dem Sofa-Meister YB in die Karten spielen.