«Ich will in meiner Karriere 8,50 m weit springen, und auch im Zehnkampf liegt noch viel drin. Wenn ich das erreiche, dann liegen auch Medaillen an Grossanlässen drin.»

Unschweizerisch klar formuliert Simon Ehammer seine Ziele. «Das gehört einfach zu mir, so bin ich», sagt er mit einem Lachen und erzählt, dass er sich schon immer hohe Ziele gesetzt habe: «Als ich 6 Meter im Weitsprung schaffte, war für mich klar, dass ich jetzt 7 Meter springen wollte!» Das dauerte zwar zwei Jahre, gelang dann aber auch.

02:44 Video Im Video: Ehammer nach seiner furiosen Leistung in Ratingen Aus Sport-Clip vom 09.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden.

Schritt für Schritt nähert er sich so der absoluten Weltspitze: Der 22-Jährige gewann bereits an der Hallen-WM 2022 Silber im Siebenkampf und an der U23-WM 2021 Gold im Weitsprung. Diese Erfolge beruhen einerseits sicher auf harter Arbeit, andererseits aber auch auf der Fähigkeit, im entscheidenden Moment die beste Leistung abzurufen.

Legende: Motto und Tattoo Motto von Simon Ehammer. R. Held

Wie tickt eine der grössten Hoffnungen der Schweizer Leichtathletik? Was treibt Simon Ehammer an und wann war er schon ein bisschen «peinlich»? In der aktuellen Ausgabe der «Ufwärmrundi» mit Olivier Borer.

Audio-Galerie

Audio 62: Rekordhalter, Überflieger, Hoffnungsträger: Simon Ehammer! 41:46 min abspielen. Laufzeit 41 Minuten 46 Sekunden. Audio 61: Über Einlaufmänner und selbst bezahlte Trainingslager 50:03 min abspielen. Laufzeit 50 Minuten 3 Sekunden. Audio 60: Mit gebrochenen Rippen auf dem Eis und Larry Huras im Kino 39:46 min abspielen. Laufzeit 39 Minuten 46 Sekunden. Audio 59: Ski-Saisonfinal: Düstere Hotelzimmer vor Emotionen-Tsunami 45:10 min abspielen. Laufzeit 45 Minuten 10 Sekunden. Audio 58: Schicksal, Akzeptanz und Erfolg 56:44 min abspielen. Laufzeit 56 Minuten 44 Sekunden. Audio 57: Vor dem Heimfliegen: Das Geheimnis um "Flieg Simi, flieg" 38:47 min abspielen. Laufzeit 38 Minuten 47 Sekunden. Audio 56: «Was in China abgeht, konnte ich mir nie vorstellen» 28:44 min abspielen. Laufzeit 28 Minuten 44 Sekunden. Audio 55: Didier Cuche: vom verängstigten Debütanten zum Kaiser 49:22 min abspielen. Laufzeit 49 Minuten 22 Sekunden. Audio 54: «Alle fanden es cool, nur mein Trainer überhaupt nicht» 37:28 min abspielen. Laufzeit 37 Minuten 28 Sekunden. Audio 53: Warum man sich wünscht, mehr eine «Sau» zu sein 47:31 min abspielen. Laufzeit 47 Minuten 31 Sekunden. Audio 52: Horrormoment, Bronzemedaillen und fehlenden Physios 51:44 min abspielen. Laufzeit 51 Minuten 44 Sekunden. Audio 51: Tom Lüthi: Ein Weltmeister der nicht damit umgehen konnte 45:35 min abspielen. Laufzeit 45 Minuten 35 Sekunden. Audio 50: Wenn Patrick Fischer wütend Stöcke verschlägt 46:52 min abspielen. Laufzeit 46 Minuten 52 Sekunden. Audio 49: mit "plus 1" und zerlöcherten Strumpfhosen zum Erfolg 45:31 min abspielen. Laufzeit 45 Minuten 31 Sekunden. Audio 48: Legenden die Kuchen servieren und Taschen tragen 44:14 min abspielen. Laufzeit 44 Minuten 14 Sekunden. Audio 47: Kilchberg-Schwinget sein Sieger und ein Siegesanwärter 50:36 min abspielen. Laufzeit 50 Minuten 36 Sekunden. Audio 46: Das Cup-Trauma der Young Boys 34:01 min abspielen. Laufzeit 34 Minuten 1 Sekunde. Audio 45: Von Sweet Caroline bis Witzen auf der Spielerbank 45:26 min abspielen. Laufzeit 45 Minuten 26 Sekunden. Audio 44: Viel Schweiss, viele Privilegien und Fragezeichen in Tokio 29:47 min abspielen. Laufzeit 29 Minuten 47 Sekunden. Audio 43: Jaggi: «Beim Interview mit Jolanda sind die Tränen geflossen» 31:25 min abspielen. Laufzeit 31 Minuten 25 Sekunden. Audio 42: Reise nach Jerusalem und Glasfaserkabel im Meer 27:15 min abspielen. Laufzeit 27 Minuten 15 Sekunden. Audio 41: Ausgebüxtes Rind und Jassen als Zeitvertrieb: 50:37 min abspielen. Laufzeit 50 Minuten 37 Sekunden. Audio 40: Sleepless in Bukarest und chancenlos in St. Petersburg 45:03 min abspielen. Laufzeit 45 Minuten 3 Sekunden. Audio 39: Heiliger - gefährlicher Rasen und Spieler wie Bowlingkugeln 46:43 min abspielen. Laufzeit 46 Minuten 43 Sekunden. Audio 38: Von harten Männern und Plaudereien während dem Rennen 36:39 min abspielen. Laufzeit 36 Minuten 39 Sekunden. Audio 37: Auch früher haben Fussballer Dummheiten gemacht 54:34 min abspielen. Laufzeit 54 Minuten 34 Sekunden. Audio 36: Beni Thurnheer: «Für die Schweiz ist an der EM viel möglich» 47:46 min abspielen. Laufzeit 47 Minuten 46 Sekunden. Audio 35: Die Eishockey WM mit Bowling-Turnier und Teppanyaki 54:51 min abspielen. Laufzeit 54 Minuten 51 Sekunden. Audio 34: Timea Bacsinszky: «Dem Tennis fehlt im Moment die Seele!» 38:29 min abspielen. Laufzeit 38 Minuten 29 Sekunden. Audio 33: Rudern - Dank der "Bombe" zum Olympiasieg 48:36 min abspielen. Laufzeit 48 Minuten 36 Sekunden. Audio 32: OL: Gut gehütete Geheimnisse und das Phantom der Treppe 47:31 min abspielen. Laufzeit 47 Minuten 31 Sekunden. Audio 31: Huggels Verhandlungen mit YB und Wölflis himmlischer Beistand 53:32 min abspielen. Laufzeit 53 Minuten 32 Sekunden. Audio 30: Der Betriebsdisponent schafft auch die Corona-EM! 56:09 min abspielen. Laufzeit 56 Minuten 9 Sekunden. Audio 29: Kunstturnen und ihre Glanz- und Kehrseiten 42:59 min abspielen. Laufzeit 42 Minuten 59 Sekunden. Audio 28: Über Rad-Klassiker, Bier-Runden und Marc Hirschi 51:21 min abspielen. Laufzeit 51 Minuten 21 Sekunden. Audio 27: Schmerzhafte Erinnerungen als Erfolgsrezept beim EVZ? 40:43 min abspielen. Laufzeit 40 Minuten 43 Sekunden. Audio 26: Legenden sprechen über Eishockey-Legenden 01:04:49 min abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. Audio 25: Ein Hammer Jahr mit Ausrutscher-Potential 42:38 min abspielen. Laufzeit 42 Minuten 38 Sekunden. Audio 24: Als das Saisonfinale in Lenzerheide eine Freundschaft killte 48:51 min abspielen. Laufzeit 48 Minuten 51 Sekunden. Audio 23: «Freestyler sind hart im Nehmen – sonst wären sie Fussballer» 42:04 min abspielen. Laufzeit 42 Minuten 4 Sekunden. Audio 22: Mit Gummibärchen und Fleiss gegen das Badboy-Image 37:27 min abspielen. Laufzeit 37 Minuten 27 Sekunden. Audio 21: Wir begraben den Schweizer Eishockey-Cup 38:09 min abspielen. Laufzeit 38 Minuten 9 Sekunden. Audio 20: Tennis: Djokovic und die Bambis 37:59 min abspielen. Laufzeit 37 Minuten 59 Sekunden. Audio 19: Biathlon-WM: Masochistische Züge und skandalöse Vergangenheit 48:27 min abspielen. Laufzeit 48 Minuten 27 Sekunden. Audio 18: Ski-WM: «versoffene» Prämie, ein Unglück und keine Frauen 39:14 min abspielen. Laufzeit 39 Minuten 14 Sekunden. Audio 17: Handball WM - kein Gepäck, Ägyptische Pizzas und Hoffnungen 46:48 min abspielen. Laufzeit 46 Minuten 48 Sekunden. Audio 16: Ski Kitzbühel - gefährlich ja, brutal ja, anstrengend nein! 48:21 min abspielen. Laufzeit 48 Minuten 21 Sekunden. Audio 15: Ski - Sommerwanderung nutzlos, Jubiläum futsch! 37:29 min abspielen. Laufzeit 37 Minuten 29 Sekunden. Audio 14: Ski - Whirlpool nein, Glocke ja 37:03 min abspielen. Laufzeit 37 Minuten 3 Sekunden. Audio 13: Skispringen - ein Gefühl das teuer verkauft werden könnte 44:45 min abspielen. Laufzeit 44 Minuten 45 Sekunden. Audio 12: Sports Awards - Federer will Gesellschaft, Robbie die Hose 36:39 min abspielen. Laufzeit 36 Minuten 39 Sekunden. Audio 11: Die erste Verletzung ist cool - dann geht immer mehr kapputt! 45:25 min abspielen. Laufzeit 45 Minuten 25 Sekunden. Audio 10: Angst vor Corona - im Norden lebt man Sicherheit vor 35:39 min abspielen. Laufzeit 35 Minuten 39 Sekunden. Audio 09: Tennis - Als Federer erstmals mit seiner Frisur verzückte 38:11 min abspielen. Laufzeit 38 Minuten 11 Sekunden. Audio 08: Fussball: Von Staatstrauer, Unsinn und wenig Vorfreude 38:10 min abspielen. Laufzeit 38 Minuten 10 Sekunden. Audio 07: Fussball-Topspiel - YB gegen den grün-weissen Wanderprediger 46:33 min abspielen. Laufzeit 46 Minuten 33 Sekunden. Audio 06: Corona im Eishockey - Die Jungen müssen in die Kaffeeküche 34:39 min abspielen. Laufzeit 34 Minuten 39 Sekunden. Audio 05: Lewis Hamilton: Champion, Reizfigur und Kontrollfreak 34:43 min abspielen. Laufzeit 34 Minuten 43 Sekunden. Audio 04: Ski-Start: Karibik im Helm und Premieren in Sölden 37:47 min abspielen. Laufzeit 37 Minuten 47 Sekunden. Audio 03: Fussball Nations-League – Shaqiri, Vuvuzela und Guguseli-Züg 33:51 min abspielen. Laufzeit 33 Minuten 51 Sekunden. Audio 02: Eishockey-Start - Eine Hirnerschütterung macht mir mehr Angst 33:08 min abspielen. Laufzeit 33 Minuten 8 Sekunden. Audio 01: French Open - Stundenhotel und andere Vorbereitungen 37:34 min abspielen. Laufzeit 37 Minuten 34 Sekunden.