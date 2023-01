Inhalt

Im Sportcast «Ufwärmrundi» - Süsse Kufen und bleibende erste Male

Melanie Hasler und Michael Vogt haben ein grosses Ziel: Eine Medaille an der Heim-WM in St. Moritz. In der «Ufwärmrundi» sprechen sie über ihre Anfänge im Bobkanal und in der Beziehung und erzählen, was sie in den stundenlangen Autofahrten schon erlebt haben.