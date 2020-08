Legende: Gibts am Sonntagabend wieder Grund zum Jubeln? Die Spieler von Wiler-Ersigen. Keystone

Meister und Cupsieger kämpfen um den Supercup. So wird die Unihockey-Saison normalerweise lanciert. Doch durch den Corona-bedingten Abbruch der letzten Meisterschaft wurde das Format auf den Kopf gestellt. Zwar gab es mit Piranha Chur bei den Frauen und Zug United bei den Männern je einen Cupsieger, Meister jedoch nicht.

Deshalb wird der diesjährige Supercup-Sieger in einem «Final-Four-Turnier» ermittelt. Am Samstag finden in der Saalsporthalle in Zürich jeweils zwei Halbfinals bei den Frauen und Männern statt. Die Gewinner treffen dann im Final am Sonntag aufeinander.

Die Halbfinals:

Frauen:

Piranha Chur - Kloten-Dietlikon Jets

Wizards Bern Burgdorf - Skorpion Emmental Zollbrück

Männer:

Alligator Malans - Zug United

SV Wiler-Ersigen - Floorball Köniz

Auch die Handballer legen los

Mit dem Handball-Supercup in Winterthur startet am Sonntag auch die neue Handball-Saison. In jeweils einem Final-Duell bei den Frauen und Männern geht es um den Titel.

Frauen:

LC Brühl Handball - Spono Eagles

Männer: