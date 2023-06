Auch im Mountainbike ist am kommenden Wochenende Hochspannung auf Schweizer Boden garantiert. Der Mountainbike-Weltcup gastiert vom 8. bis 10. Juni zum insgesamt siebten Mal in Lenzerheide GR. Erstmals finden die Rennen zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison statt. SRF zeigt alle Entscheidungen der Frauen und Männer (Cross Country und Downhill) live und kommentiert auf SRF zwei oder SRF info.