Keine Bob- und Skeleton-WM in St. Moritz

Die Bob- und Skeleton-WM 2021 findet nicht in St. Moritz statt. Die Engadiner bekamen auf dem Jahreskongress des Weltverbandes in Salt Lake City den Zuschlag für die Titelkämpfe nicht.

Die WM in vier Jahren wird nicht in St. Moritz durchgeführt werden. Lake Placid setzte sich in der Abstimmung mit 24:19 Stimmen durch. Der Ausrichter der Olympischen Winterspiele von 1932 und 1980 war vor fünf Jahren letztmals Schauplatz der Bob- und Skeleton-WM. St. Moritz hatte die Titelkämpfe 2013 ausgetragen.