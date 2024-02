Legende: Blockieren die Strassen in Spanien Proteste der Bauern. Getty Images/Claudia Alba

Kurz vor dem Start musste die 1. Etappe der Andalusien-Rundfahrt am letzten Mittwoch abgesagt werden. Die Bauern-Proteste machten den Radprofis einen Strich durch die Rechnung. Mit 2 Tagen Verspätung und in um 2 Etappen gekürzter Form konnte die 70. Auflage des Rennens in Südspanien in der Folge doch noch durchgeführt werden.

Kuriose Störfaktoren bilden in der Sportwelt keine Ausnahme. Eine Auswahl:

Ecuador, Sommer 2016 : Das Spiel zwischen River Plate und Aucas wird nur 10 Minuten alt. Denn plötzlich wedelt der Schiedsrichterassistent wild mit seiner Fahne, obwohl kein Offside vorlag. Der Grund: Ein Bienenschwarm hat den Unglücksraben angegriffen. Die gelb-schwarzen Insekten nehmen sich kurz darauf auch noch Spieler und Fans vor. Das Spiel muss abgebrochen werden.

: Das Spiel zwischen River Plate und Aucas wird nur 10 Minuten alt. Denn plötzlich wedelt der Schiedsrichterassistent wild mit seiner Fahne, obwohl kein Offside vorlag. Der Grund: Ein Bienenschwarm hat den Unglücksraben angegriffen. Die gelb-schwarzen Insekten nehmen sich kurz darauf auch noch Spieler und Fans vor. Das Spiel muss abgebrochen werden. Italienische Alpen, Sommer 1965: Der Giro d'Italia ist zu dieser Zeit als reinste Tortur bekannt. Auf den hohen Pässen herrschen gnadenlose Wetterverhältnisse, die Fahrer waren Schnee und Eiseskälte ausgesetzt. Bei der 48. Austragung der Italien-Rundfahrt türmen sich die Schneemassen gar meterhoch und die Zuschauer müssen den Fahrern den Weg freischaufeln.

Legende: Nichts für Schönwetterfahrer Johan Van der Velde trotzt im Anstieg zum Gaviapass Schnee und Kälte. Imago/Sirotti

Zuger Hertihalle, Oktober 2009: Ein Zürcher Fan steckt beim Eishockey-Spiel Zug - ZSC einen Plastiksack mit Rauchpulver in Brand. Die Halle wird eingenebelt, die Tore sind nicht mehr zu sehen. Auch die Bemühungen der Feuerwehr, den Nebel mit Kompressoren aufzulösen, fruchten nicht. Das Spiel muss abgesagt werden. Ein erstes Urteil (5:0-Forfaitsieg für die Zuger) wird später in ein 0:0 umgewandelt.

St. Jakob-Park, März 2018: Beim mit Spannung erwarteten Klassiker zwischen dem FCB und dem FCZ bleibt alles dunkel: Ein Stromausfall verunmöglicht die Durchführung. Es wird gemunkelt, dass Fans den Stecker gezogen haben – weil zu der Zeit gerade das neue E-Sports-Team der Basler von den Fans auch mit Plakaten wie «E-Sport den Stecker ziehen» bekämpft wird. Bewiesen werden kann nichts – bis heute wurde kein Licht ins Dunkle gebracht.