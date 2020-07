Legende: Nur mit bis zu 1000 Fans Die Fussball-Klubs müssen im Finish der Meisterschaft ohne volle Stadien auskommen. Freshfocus

Noch bis Ende August sind Sport-Events und andere Grossveranstaltungen wie Konzerte mit über 1000 Teilnehmern aufgrund der Corona-Pandemie verboten. Die Fussball- und Eishockey-Klubs hoffen auf volle Stadien zum Start der neuen Saison. In der Super League soll diese am 12. September, in der National League am 19.9. beginnen.

Doch dieser Wunsch könnte unerfüllt bleiben. Patrick de Preux, Präsident des Lausanne HC, malte am Dienstag dunkle Wolken an den Sporthimmel. Im Moment stünden 2 vom Bundesrat und den Kantonen erarbeitete Vorschläge zur Debatte:

Eine Verlängerung der Beschränkung auf 1000 Zuschauer bei Grossanlässen bis am 31. März 2021

Eine Bewilligungspflicht, welche den Kantonen Spielraum gibt

«Die erste Variante ist für uns nicht machbar. Die Messe wäre gelesen», so De Preux. Finanziell würde dies das Aus für den Verein bedeuten. Auch die anderen Profi-Klubs können ohne Zuschauereinnahmen nicht überleben.

Gemäss Tages Anzeiger will sich die Swiss Football League am Mittwoch äussern. Die Fussball-Liga wisse seit 10 Tagen von den Plänen des Bundesrates.