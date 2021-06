Legende: Sind unter Auflagen bereits Ende Juni wieder möglich Volle Stadien im Schweizer Fussball. Freshfocus

Der Bundesrat hat am Mittwoch weitreichende Lockerungen der Corona-Massnahmen ab dem 26. Juni beschlossen.

Grossveranstaltungen mit Covid-Zertifikat können ohne Beschränkung der Zuschauerzahl stattfinden. Die Kapazitäten können voll genutzt werden.

Eine Unterscheidung zwischen drinnen (z.B. Eishockey) und draussen hat der Bundesrat nur bei Grossveranstaltungen OHNE Covid-Zertifikat gemacht.

Die Super League kann aufatmen. Ab Samstag gibt es bei Grossveranstaltungen, bei denen die Zuschauer zum Einlass ein Covid-Zertifikat vorweisen müssen, keine Beschränkungen mehr. Dies beschloss der Bundesrat am Mittwoch. Veranstaltungen ab 1000 Personen benötigen jedoch eine kantonale Bewilligung.

Bahn frei für volle Stadien

Damit lockert der Bundesrat stärker als angekündigt. Zuvor hatte er Grossanlässe im Freien ohne Zuschauereinschränkungen ab dem 20. August in Aussicht gestellt. Die Saison in der Super League startet am 23. Juli.

Freuen können sich auch der SC Bern und die ZSC Lions, gibt es doch für Anlässe im Innern ebenfalls keine Beschränkungen mehr. Bislang war von einer Grenze von 10'000 Zuschauern die Rede. Für die übrigen Klubs der National League hätte dies keine Rolle gespielt, da ihre Arenen unter 10'000 Zuschauer fassen.

Ohne Covid-Zertifikat maximal 1000 Zuschauer

Bei Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat gilt weiterhin eine Reihe von Einschränkungen: maximal 1000 Besucher bei Sitzplätzen, bei Stehplätzen höchstens 500 draussen und 250 drinnen. Die Kapazität kann zudem maximal zu zwei Dritteln genutzt werden. Drinnen gilt Maskenpflicht und Konsumation ist nur im Restaurantbereich möglich. Tanz- und Konzertveranstaltungen sind vorerst weiter nicht erlaubt.