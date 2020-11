Per Salto auf einem Skateboard landen, sich auf einer Langhantel fortbewegen und dabei sämtliche Grenzen der menschlichen Balance ins Lächerliche ziehen? Das hört sich ganz nach Andri Ragettli an. In seinem 5. Parcours unter dem Motto «The Floor is Lava» stellt der Bündner einmal mehr seine unglaubliche Körperbeherrschung unter Beweis. Dazu brauchte es laut Ragettli 148 Versuche. Geduld scheint also eine weitere Stärke des Ski-Freestylers zu sein ...