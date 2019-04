Legende:

Niki Lauda – Rennfahrer mit eisernem Willen

Auf dem Nürburgring 1976 ging sein Auto in Flammen auf und Lauda wurde bewusstlos. Er erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht und atmete giftige Dämpfe ein. Trotz zwischenzeitlichem Koma ging er 42 Tage später wieder an den Start und wurde Vierter, obwohl er in der Sicht stark eingeschränkt war. In der nächsten Saison wurde er erneut Weltmeister.

Keystone