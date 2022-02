Legende: Bester Werfer Torontos Gary Trent Jr. erzielte 31 Punkte. imago images

NBA: Hawks nach 7 Siegen wieder geschlagen

Die Siegesserie von Atlanta ist gerissen. Die Hawks, die zuletzt 7 Erfolge aneinandergereiht hatten, unterlagen in der Nacht auf Dienstag zuhause den Toronto Raptors mit 100:106. Atlanta, das ohne seinen Superstar Trae Young auskommen musste (Prellung in der rechten Schulter), lag gegen den NBA-Champion von 2019 im 3. Viertel noch mit 11 Punkten in Front. Clint Capela zeigte einmal mehr eine diskrete Leistung. Der Genfer kam 23 Minuten zum Einsatz, erzielte 6 Punkte sowie 8 Rebounds und hatte am Ende eine Minus-8-Bilanz auf dem Konto.

NFL: Brady möchte Entscheidung «zur richtigen Zeit» treffen

Tom Brady hat sich erstmals zum Wirbel um seinen angeblichen Rücktritt geäussert. Der Star-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers lässt seine Zukunft in der NFL weiter offen, der Rücktritt sei zumindest nicht beschlossen. «Manchmal braucht es etwas Zeit, um wirklich herauszufinden, wie man sich fühlt und was man tun möchte», sagte er. Der 44-Jährige versicherte, er werde die Entscheidung «zur richtigen Zeit» treffen, «in die eine oder in die andere Richtung». Er schaue «von Tag zu Tag» und versuche, die richtige «Entscheidung für mich und meine Familie zu treffen». Einen Zeitpunkt dafür nannte Brady bei seiner ersten öffentlichen Äusserung nach der Aufregung vom Wochenende auch auf Nachfrage nicht.

NHL: Devils verlieren mit Schmid im Tor

Akira Schmid hat auch in seinem 5. NHL-Einsatz eine Niederlage kassiert. Der Schweizer Torhüter musste sich mit den New Jersey Devils bei den Toronto Maple Leafs 4:6 geschlagen geben. Die Gäste, bei denen Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler ohne Skorerpunkte blieben, führten nach 2 Dritteln noch mit 4:2. Matchwinner bei Toronto war Ex-ZSC-Spieler Auston Matthews mit einem Hattrick. Der 21-jährige Schmid parierte 27 Schüsse und wies am Ende eine Fangquote von 84 Prozent auf. Eine Niederlage kassierte auch Philipp Kurashev mit Chicago (1:3 gegen Vancouver), Pius Suter feierte mit Detroit einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Anaheim.