NBA: Hawks nach 7 Siegen wieder geschlagen

Die Siegesserie von Atlanta ist gerissen. Die Hawks, die zuletzt 7 Erfolge aneinandergereiht hatten, unterlagen in der Nacht auf Dienstag zuhause den Toronto Raptors mit 100:106. Atlanta, das ohne seinen Superstar Trae Young auskommen musste (Prellung in der rechten Schulter), lag gegen den NBA-Champion von 2019 im 3. Viertel noch mit 11 Punkten in Front. Clint Capela zeigte einmal mehr eine diskrete Leistung. Der Genfer kam 23 Minuten zum Einsatz, erzielte 6 Punkte sowie 8 Rebounds und hatte am Ende eine Minus-8-Bilanz auf dem Konto.

NHL: Devils verlieren mit Schmid im Tor

Akira Schmid hat auch in seinem 5. NHL-Einsatz eine Niederlage kassiert. Der Schweizer Torhüter musste sich mit den New Jersey Devils bei den Toronto Maple Leafs 4:6 geschlagen geben. Die Gäste, bei denen Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler ohne Skorerpunkte blieben, führten nach 2 Dritteln noch mit 4:2. Matchwinner bei Toronto war Ex-ZSC-Spieler Auston Matthews mit einem Hattrick. Der 21-jährige Schmid parierte 27 Schüsse und wies am Ende eine Fangquote von 84 Prozent auf. Eine Niederlage kassierte auch Philipp Kurashev mit Chicago (1:3 gegen Vancouver), Pius Suter feierte mit Detroit einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Anaheim.

