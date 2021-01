Legende: Capela unter dem gegnerischen Korb Dem Genfer gelangen 13 Punkte. Keystone

NBA: Capela mit 14 Rebounds

Die Atlanta Hawks haben gegen die Washington Wizards ihren 10. Sieg in der laufenden Saison gefeiert. Das Team aus Georgia gewann das Aufeinandertreffen mit 116:100. Eine feine Leistung lieferte Clint Capela ab. Der Center erzielte 13 Punkte und sammelte 14 Rebounds, was gleichbedeutend mit einem weiteren persönlichen Double Double ist. Zudem blockte der Genfer 3 Würfe Washingtons. Das Team der Stunde in der NBA bleiben die Utah Jazz. Die Equipe aus Salt Lake City feierte beim 120:101 gegen Dallas den 11. Sieg in Folge.

NHL: Fiala für 3 Partien gesperrt

Minnesotas Kevin Fiala ist für seinen Bandencheck gegen Matt Roy in der Partie gegen die Los Angeles Kings (5:3) für 3 Partien gesperrt worden. Zudem muss der St. Galler Stürmer eine Busse von 77'586 US-Dollar bezahlen. Fiala fehlt Minnesota damit in den ersten 3 von 4 Partien in den nächsten Tagen gegen Colorado.

NHL: Kukan gewinnt gegen Suter/Kuraschew

Dean Kukan hat mit den Columbus Blue Jackets das Schweizer Duell gegen die Chicago Blackhawks mit Pius Suter und Philipp Kuraschew 2:1 gewonnen. Die 3 Schweizer blieben ohne Skorerpunkte, Kukan erreichte als Einziger eine Plus-1-Bilanz.