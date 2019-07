Die Calanda Broncos sind in der Schweiz im American Football seit Jahren das Mass aller Dinge. Alles zum 10. Jubiläumstitel gibt's im Video.

Broncos bleiben an der Macht

Die Calanda Broncos sind zum 10. Mal Schweizer Meister im American Football. Die Bündner wurden in der Swiss Bowl in Chur ihrer Favoritenrolle als Qualifikationssieger und Titelverteidiger vollends gerecht und fegten die Geneva Seahawks mit 31:0 vom Platz. Es war der erste Zu-Null-Sieg in einem Finalspiel der Nationalliga A seit 1990.

Im Video oben gibt es die wichtigsten Szenen und grossen Emotionen zum Jubiläumstitel.