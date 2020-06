Seit kurzem ist das «OYM» in Cham in Betrieb. Der Sportkomplex bietet Spitzenathleten ein einzigartiges Trainingsumfeld.

Eigentlich hätte das Spitzensport-Zentrum «OYM» (On Your Marks = auf die Plätze) bereits am 23. März eröffnet werden sollen. Weil dies die Corona-Pandemie verunmöglichte, ist der Trainingsbetrieb für Athletinnen und Athleten aus diversen Sportarten erst seit letzter Woche so richtig angelaufen.

Als Privatmann baute Hanspeter Strebel den Komplex in Cham bei Zug für über 100 Millionen Franken und bietet den Sportlern damit auf einer Fläche von über 8000 m² optimale Trainingsbedingungen.

Mit den neusten Trends aus der Wissenschaft

Auf der Grundlage von neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen trainieren Skifahrer, Bobpiloten oder Leichtathleten im OYM. Da Strebel als Präsident des EV Zug ein grosses Herz für das Eishockey besitzt, fehlt es dem Zentrum natürlich auch nicht an Eisflächen inklusive einer einzigartigen Schussanlage.

Erfahren Sie im Video oben ausserdem, was man beim Bundesamt für Sport in Magglingen von der neuen Konkurrenz hält und wie im OYM auch die Ernährung der Athleten optimiert wird.