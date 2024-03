Kein Zittern auf der Ziellinie: Die Volleyballerinnen aus Düdingen stossen mit dem 3. Sieg in Serie über Aesch Pfeffingen in den Final vor und fordern dort NUC heraus.

Keine falsche Scheu beim Playoff-Neuling: Das Überraschungsteam Floorball Thurgau fordert zum Halbfinal-Auftakt Wiler-Ersigen beim 5:6 n.V. alles ab.

Volleyball: Sm'Aesch Pfeffingen kann nicht mehr reagieren

Im Frauen-Volleyball steht die Final-Affiche fest, es ist dies gleichzeitig die Reprise des Vorjahrs: Wiederum werden sich ab 14. April in einer Best-of-5-Serie die Titelverteidigerinnen Neuchâtel UC und die Herausforderinnen aus Düdingen duellieren (alle Spiele gibt's live bei SRF zu sehen).

Legende: Sie greifen nach dem Meistertitel Jubel bei den Volleyballerinnen aus Düdingen. Keystone/Georgios Kefalas

Die Freiburgerinnen erarbeiteten sich das Final-Ticket dank einem abgeklärten Auftritt und einem 25:21, 25:18 sowie einer Aufholjagd in Durchgang 3 zum 25:23 zuhause gegen Sm'Aesch Pfeffingen. Düdingen, nach dem 1. Duell in der Halbfinal-Serie noch in Rücklage gewesen, verwertete damit gleich den ersten Matchball und schaltete die Qualifikations-Zweiten der NLA aus. Das europäisch erprobte NUC war schon vorher mit einem «Sweep» gegen Lugano ins Endspiel eingezogen.

Die Stimmen zum Spiel

Schliessen 01:58 Video Portmann: «Ich war sehr nervös, die Hände haben gezittert» Aus Sport-Clip vom 30.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 02:35 Video Lippuner: «Düdingen hat dies souverän durchgezogen» Aus Sport-Clip vom 30.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Unihockey Männer: Wiler-Ersigen reicht erst das 6. Goal

Für den amtierenden Schweizer Meister war es ein hartes Stück Arbeit, ehe in Kirchberg die Führung in der Halbfinal-Serie Tatsache wurde. Das aufmüpfige Thurgau knüpfte nämlich bei seiner allerersten Playoff-Teilnahme nahtlos an den Viertelfinal-Auftritt an, als die Ostschweizer den Quali-Ersten Rychenberg Winterthur gestoppt hatten. In einer torreichen Partie fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung mit 6:5 – Gianluca Persici schaffte die Erlösung für den Rekordmeister. Davor hatte der 1. Abschnitt 4:4 und das 2. Drittel 1:1 geendet, ehe die beiden Mannschaften im umkämpften Match im 3. Abschnitt die Torproduktion einstellten.

Schliessen 00:35 Video Persici schiesst Wiler-Ersigen mit Direktabnahme zum Sieg Aus Sport-Clip vom 30.03.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 00:37 Video Wilers Matchwinner Persici: «Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir gewinnen werden» Aus Sport-Clip vom 30.03.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Im anderen Halbfinal-Duell schafften die Grasshoppers auf Anhieb das Break. Die Zürcher düpierten Zug United zum Start der Serie mit 6:4. Bei der Fortsetzung am Ostermontag können Sie ab 16:50 Uhr im SRF-Livestream hautnah dabei sein.

Unihockey Frauen: Skorpions finden das Rezept weiter nicht

Im Playoff-Tableau der Frauen steuern die Kloten-Dietlikon Jets unaufhaltsam auf die Titelverteidigung bzw. zunächst einmal auf den Final-Einzug zu. Die Zürcher Unterländerinnen rissen auch die 3. Begegnung gegen Skorpion Emmental Zollbrück auswärts mit 6:4 an sich. Dabei hatten die Gastgeberinnen das Startdrittel noch mit 3:1 für sich entscheiden können, gerieten aber in den folgenden 20 Minuten unter die Räder (0:3). In den beiden vorangegangenen Duellen hatte jeweils nur 1 Tor den Unterschied ausgemacht. In der Serie zwischen den Quali-Siegerinnen Zug United und Piranha Chur steht es aktuell 2:0.

Handball: Lockerer Aufgalopp für die Kadetten

Am Samstag wurde die vierte und letzte Viertelfinal-Serie (best of 5) lanciert. Dabei legte der Schweizer Meister und Quali-Sieger Kadetten Schaffhausen standesgemäss los. Die Nordostschweizer schickten Wacker Thun mit einem 34:24 wieder nach Hause. Als bester Schaffhauser Schütze durfte sich der Isländer Odinn Rikhardsson mit 7 geglückten Versuchen feiern lassen. Schon zur Pause hatten die Gastgeber komfortabel mit 15:9 in Führung gelegen.