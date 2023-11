Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ist der grosse Traum vieler Sportlerinnen und Sportler. In der Dokumentarserie «Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen!» begleitet SRF Schweizer Athletinnen und Athleten in der Qualifikation und der Vorbereitung für Olympia 2024.

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris werfen ihren Schatten voraus. Zum dritten Mal (nach 1900 und 1924) findet der grösste Sportanlass der Welt in der französischen Metropole statt. 329 Wettbewerbe in 32 Sportarten stehen auf dem Programm.

SRF hat in den vergangenen Monaten Athletinnen und Athleten begleitet, die in Paris nicht nur dabei sein, sondern auch siegen möchten. In der Dokumentarserie «Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen!» erhält das Publikum spannende und persönliche Einblicke in den Trainings- und Wettkampfalltag der Protagonistinnen und Protagonisten – und auch in ihr Privatleben.

Von Angststörungen und Vaterfreuden

Für den Breaker Moa Bomolo ist die Olympiateilnahme ein neuer Traum, denn seine Disziplin ist in Paris erstmals olympisch. Neben seinem Architektur-Studium ordnet der 27-Jährige dem Tanzsport deshalb alles unter. Der Schwimmer Noè Ponti, die BMX-Fahrerin Nikita Ducarroz und das Beachvolleyball-Duo Anouk Vergé-Dépré / Joana Mäder möchten derweil ihre Medaillen-Coups von Tokio wiederholen. Joana Mäder befindet sich nach ihrer schweren Schulterverletzung nach wie vor auf dem steinigen Weg zurück und sieht sich mit ihrer Partnerin im Kampf um ein Olympiaticket harter inländischer Konkurrenz gegenüber.

Nikita Ducarroz spricht offen über ihre Angststörungen, die sie auch dank der heilenden Kraft ihres BMX-Rads überwinden konnte. Der Degenfechter Max Heinzer steht mit 36 Jahren vor der bereits vierten Olympiateilnahme und möchte seine grosse Karriere zum Abschluss mit olympischem Edelmetall krönen. Der dreifache Vater ist aber auch zu Hause stark gefordert.

Erste Staffel vom 1. bis 3. Dezember 2023 auf SRF zwei

«Unser Publikum kann sich auf eine spannende Serie voller Emotionen und mit tollen Einblicken in das Leben von bekannten und weniger bekannten, charismatischen und willensstarken Schweizer Sportlerinnen und Sportlern freuen», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport.

Die zweiteilige Serie wird im Auftrag von SRF und mit Unterstützung von Swiss Olympic durch Lucky Film realisiert. Die sechs Episoden der ersten Staffel werden vom 1. bis 3. Dezember ab 20.30 Uhr (Freitag) respektive 21.20 Uhr (Samstag/Sonntag) in Doppelfolgen auf SRF zwei ausgestrahlt. Ab Freitagabend (21 Uhr) sind alle Folgen zudem auf Play SRF verfügbar. Teil zwei der Serie wird kurz vor den Olympischen Spielen im kommenden Sommer gezeigt.