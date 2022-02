Legende: Zieht sich bei Chelsea zurück Roman Abramowitsch (links), hier bei einem früheren Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Getty Images (Archiv)

Die Eskalation im Krieg zwischen der Ukraine und Russland hat diverse Auswirkungen auf das Sportgeschehen.

Weiterhin äussern sich verschiedene Akteure sehr kritisch zur russischen Invasion in der Ukraine.

Zahlreiche Sportverbände fordern Sanktionen als Reaktion auf den gewaltsamen Einmarsch russischer Truppen.

Abramowitsch zieht Konsequenzen

In der Debatte über Vereinsbesitzer Roman Abramowitsch beim englischen Premier-League-Klub Chelsea nach Russlands Einmarsch in die Ukraine hat der russische Oligarch Konsequenzen gezogen. «Ich habe Treuhändern der wohltätigen Stiftung von Chelsea die Verantwortung und Fürsorge für den FC Chelsea übertragen», teilte der milliardenschwere Geschäftsmann am Samstagabend in einer Erklärung auf der Website des englischen Klub-Weltmeisters mit. Abramowitsch war in den vergangenen Tagen zunehmend wegen seiner Nähe zu Präsident Wladimir Putin in die Kritik geraten. Offen bleibt allerdings, ob er sich dauerhaft oder nur vorübergehend aus dem operativen Geschäft der «Blues» zurückzieht.

Norwegischer Verband fordert Ausschluss russischer Sportler

Norwegens Sport-Dachverband macht sich nach dem Angriff auf die Ukraine für einen Ausschluss russischer und belarussischer Athleten von allen internationalen Sportveranstaltungen stark. «Russlands Angriffe auf das ukrainische Volk und Verstösse gegen das Völkerrecht erfordern internationale Verurteilung und Sanktionen», hiess es vom Nationalen Olympischen Komitee Norwegens in einer Stellungnahme. Ein Ausschluss der Aktiven aus Russland und Belarus ausserhalb ihrer Heimatländer sei «die klare Meinung» des Verbandes. Zudem müssten russische und belarussische Funktionäre in internationalen Verbänden von ihren Ämtern suspendiert werden.

Schweizer Degenfechterinnen bleiben Weltcup fern

Der Weltcup der Degenfechterinnen von diesem Wochenende im russischen Sotschi findet definitiv ohne die Schweizerinnen statt. Am späten Freitagabend gab der Fechtverband Swiss Fencing bekannt, dass die Athletinnen auf eine Teilnahme verzichten. Aktuell arbeite man mit dem Reisebüro daran, um die Athletinnen sowie den Staff «auf dem schnellsten Weg in die Schweiz zurückzuholen», heisst es. Swiss Fencing zeigt sich in der Mitteilung bestürzt über die Entwicklung in der Ukraine.

01:31 Video Wie die Sport-Welt vom Ukraine-Krieg betroffen ist Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Frankreichs Volleyballer boykottieren WM in Russland

Olympiasieger Frankreich wird nicht bei der diesjährigen Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer antreten, sollte das Turnier wie geplant in Russland (26. August bis 11. September) stattfinden. Dies gab der französische Verband FFVolley am Samstag bekannt. Der Weltverband FIVB hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag bislang zu diesem Thema geschwiegen.