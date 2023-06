Special Olympics in Berlin eröffnet

Die über dreistündige Feier fand vor 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte die Spiele am späteren Abend für eröffnet.

Zuvor waren die Delegationen unter dem Applaus des Publikums in den Innenraum des Olympiastadions eingezogen. Acht Läufer des Fackellaufs entzündeten die «Flame of Hope», die Flamme der Special Olympics. Diverse Showeinlagen sorgten für Gänsehautmomente.

Tausende Sportlerinnen und Sportler am Start

Bis zum 25. Juni treten rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 176 Nationen in 26 Sportarten an. Unter ihnen ist auch die rund 70 Aktive zählende Schweizer Delegation, die sich bereits seit einigen Tagen zur Akklimatisierung in Berlin befindet.