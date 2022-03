Legende: Phil Mickelson Er gehörte bei den US Masters zum Inventar und ist heuer nun der grosse Abwesende. imago images/Aflosport

Golf: Mickelson pausiert nach seinem Fehltritt

Der 6-fache Major-Sieger Phil Mickelson verpasst zum erstmals seit 28 Jahren die US Masters. Der 51-jährige Amerikaner befindet sich nicht auf der Teilnehmerliste für das erste grosse Golf-Turnier der Saison. Dieses findet vom 7. bis 10. April in Augusta, Georgia, statt. Mickelson hatte letzten Monat mit seiner Kritik an der PGA-Tour und der Unterstützung der von Saudi-Arabien finanzierten Konkurrenzveranstaltung Super Golf League bei Gegnern für Empörung gesorgt. Daraufhin entschuldigte sich der Kalifornier für seine Aussagen und kündigte eine Auszeit an.

Gewichtheben: Rachimow verliert wegen Dopings Olympia-Gold

Nischat Rachimow ist die olympische Goldmedaille von Rio wegen Dopings aberkannt worden. Das entschied das CAS in Lausanne. Dem Kasachen wird zur Last gelegt, ab März 2016 vier Mal seinen Urin ausgetauscht zu haben. Rachimow hatte bereits 2013 eine Dopingsperre erhalten, als er noch für sein Heimatland Aserbaidschan angetreten war. Der 28-Jährige hatte 2016 in Rio de Janeiro mit Weltrekord Olympia-Gold in der 77-kg-Klasse geholt. Damals hatten Konkurrenten schon Vorwürfe gegen ihn erhoben.

Reiten: Balsiger verliert sein Spitzenpferd

Bei einem Sturz beim Grossen Preis von Paris am vergangenen Sonntag hat sich das Pferd von Bryan Balsiger verletzt. «Twentytwo des Biches» hat sich dabei einen Bruch des Fesselbeins am linken Vorderbein zugezogen. Diese Verletzung bedeutet das Aus der sportlichen Karriere der 15-jährigen Stute. Balsiger gehörte mit der Fuchsstute zur Schweizer Equipe an den Olympischen Spielen im letzten Sommer.