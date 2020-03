Leichtathletik: Neuenschwander in Den Haag stark

Maja Neuenschwander hat beim Halbmarathon in Den Haag mit 1:14:40 Stunden den 10. Platz belegt. Die Schweizer Rekordhalterin im Marathon unterbot damit die Limite für die EM im August in Paris. Den Sieg holte sich die Kenianerin Joyline Chemutai in 1:09:44. Bei den Männern gewann Dawid Wolde aus Äthiopien (59:58).

Unihockey: Piranha Chur im Halbfinal

Nach Burgdorf und Zollbrück haben auch die Unihockeyanerinnen von Piranha Chur auf direktem Weg die Playoff-Halbfinals erreicht. Die Quali-Siegerinnen schlugen Laupen 8:6 und gewannen die Serie mit 3:0. Kloten-Dietlikon führt gegen die Red Ants Winterthur dank einem 4:3 n.P. mit 2:1.

Kunstturnen: Brägger nur knapp am Podest vorbei

Beim Mehrkampf-Weltcup in Milwaukee belegte Pablo Brägger den starken 6. Rang. Für den Sprung aufs Podest fehlte dem Ostschweizer nur ein halber Punkt. An seinem Paradegerät Reck erhielt Brägger dank 14,141 Punkten die zweithöchste Note. Einen möglichen Podestplatz vergab der 27-Jährige bei seiner Barrenübung, bei der sich beim Tippelt ein Fehler einschlich.