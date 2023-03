Van Berkel in Neuseeland auf dem Podest

Legende: Starker Finish Jan van Berkel wusste in Neuseeland zu überzeugen. Keystone/EPA/Darryl Oumi (Archiv)

Triathlon: Van Berkel läuft im Marathon noch unter die Top 3

Jan van Berkel lancierte beim Ironman Neuseeland in Tapuo die Saison mit einem 3. Rang. Der bald 37-jährige Zürcher Unterländer verdrängte mit dem schnellsten Marathon (2:42 Stunden) den ehemaligen deutschen Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle noch vom Podest. Der dreifache Ironman-Switzerland-Gewinner Van Berkel ist bereits seit letztem Spätherbst (2. Rang in Cozumel) für die diesjährige Ironman-WM der Männer in Nizza vom 10. September qualifiziert. Auf den ersten beiden Rängen «Down Under» klassierten sich die Einheimischen Mike Philipps und Braden Currie, die unter der Acht-Stunden-Marke blieben. Van Berkel erreichte die Ziellinie nach 8:10:22 Stunden.