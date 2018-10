Boxen: Die Schweizerin Aniya Seki unterliegt Maribel Ramirez klar nach Punkten.

Die Schweizerin Aniya Seki unterliegt Maribel Ramirez klar nach Punkten. Leichtathletik: Abraham Kiptum verbessert in Valencia den Weltrekord im Halbmarathon.

Aniya Seki war im WM-Kampf der WBA in Gümligen bei Bern weit von einem Sieg entfernt. Die Punktrichter-Urteile lauteten zweimal 98:91 und einmal 97:92 zugunsten der Mexikanerin Maribel Ramirez, die den Kampf mehrheitlich beherrschte. Die japanisch-schweizerische Doppelbürgerin Seki hält nun bei einem Kampfrekord von 34:4 Siegen und 2 Remis, während sich Ramirez auf 13:9 Siege verbesserte.

Abraham Kiptum hat in Valencia den über acht Jahre alten Halbmarathon-Weltrekord verbessert. Der 29-jährige Kenianer absolvierte die 21,1 Kilometer in 58:18 Minuten und war damit fünf Sekunden schneller als der Eritreer Zersenay Tadese 2010 in Lissabon.