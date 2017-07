Sportmix: Bronze für Judoka Tschopp

Die Schweizer Judoka Evelyne Tschopp ergattert in Minsk bei den European Open den dritten Rang.

Evelyne Tschopp erreichte in Minsk bei den European Open den dritten Platz. Die 26-jährige EM-Dritte von Warschau verlor in der Klasse bis 52 kg den Halbfinal gegen die spätere Siegerin Darya Skrypnik (29) aus Weissrussland. In der Klasse bis 57 kg klassierte sich Fabienne Kocher im 7. Rang.