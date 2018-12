Lisa Mamiéhttps://tom.zrh.production.srf.mpc/videoeditor/episode/a5ff6201-965a-4806-b23d-d1dea97081e4?segmentId=2cef2cd5-fd93-4fa2-b03c-b758afb4ba55 qualifiziert sich mit Schweizer Rekord über 100 m Brust für die Halbfinals. Und: Neel Jani wechselt in die Formel-E.

Übersteht an der Kurzbahn-WM die Vorläufe

Mit einer Zeit von 1:05,87 Minuten verbesserte Lisa Mamié ihren persönlichen Bestwert über 100 m Brust im chinesischen Hangzhou um fast anderthalb Sekunden. Damit war sie 4 Hundertstel schneller als Patrizia Humplik, die den Schweizer Rekord exakt 10 Jahre inne hatte. Mamié beendete die Vorläufe auf dem 14. Platz und qualifizierte sich an der Kurzbahn-WM somit für die Halbfinals.

Neel Jani wechselt auf die Saison 2019/2020 hin in die Formel-E. Sein Team Porsche kündigte jüngst den Einstieg in die Formel-E an, Jani wird eines der beiden Cockpits besetzen. Der 35-jährige Bieler steht seit Jahren beim deutschen Rennstall unter Vertrag und gewann bereits die Langstrecken-WM und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.