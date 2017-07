Sportmix: Motocrosser Seewer rast zum nächsten Sieg

Heute, 20:58 Uhr

Motocross-Pilot Jeremy Seewer gibt weiter Vollgas. In Portugal konnte der Zürcher Rang 2 in der WM-Wertung zementieren. Zudem in den News: Springreiter Steve Guerdat jubelte in Luxemburg.

Seewer überzeugt in Portugal 1:26 min, aus sportpanorama vom 2.7.2017 Jeremy Seewer konnte in der MX2-Wertung der Motocross-WM nahtlos nachdoppeln. Wie vor Wochenfrist in Italien fuhr der angriffslustige Zürcher auch beim GP in Portugal zunächst einen 2. Rang und bei der Reprise den Laufsieg heraus. Der 22-Jährige bleibt in der WM-Wertung Zweiter mit 38 Punkten Rückstand auf den Letten Pauls Jonass. Steve Guerdat gewann am Dreisterne-CSI in Luxemburg den mit 50'000 Euro dotierten Grand Prix. Der Olympiasieger von 2012 siegte auf der 11-jährigen Franzosenstute Cayetana.

bud/sda