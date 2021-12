Inhalt

«Sports Awards» 2021 - Sportlerin und Sportler des Jahres: TV-Publikum entscheidet mit

An den «Sports Awards» sind die besten Schweizer Athletinnen und Athleten die Stars. 7 Preisvergaben halten die Spannung während der TV-Gala auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2 hoch. Die ersten Plätze der Kategorien «Sportlerin» und «Sportler» werden am 12. Dezember via Televoting bestimmt.