Squash: Weltklasse-Ballwechsel zum geniessen

Heute, 10:52 Uhr

Im Endspiel des «Tournament of Champions» in New York kommen die Zuschauer in den Genuss von Squash auf höchstem Niveau. Eine Rally ist dabei besonders spektakulär.

Genialer Punkt am «Tournament of Champions» (SNTV) 0:26 min, vom 20.1.2017 Die Weltnummer 2 Karim Abdul Gawad gewann den Best-of-Five-Final mit 6:11, 11:6, 12:10, 11:6 gegen die französische Nummer 3 Gregory Gaultier.

Beim Stand von 1:1 Sätzen und 10:10 im dritten Game kam es zum spektakulärsten Schlagabtausch des Spiels. Der Ägypter Gawad behielt das bessere Ende für sich.

mlo