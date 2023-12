Eishockey: Die 95. Ausgabe des Spengler Cups

Das Traditions-Klubturnier im Landwassertal ist ein fixer Bestandsteil des Sportprogramms in der Altjahrswoche. Mit Gastgeber Davos, Rekord-Champion Team Canada, Vorjahressieger Ambri-Piotta, Frölunda (SWE), Kalpa Kuopio (FIN/Sieger 2018) und Pardubice (CZE) ist in Davos Spektakel wieder garantiert. SRF überträgt alle Partie wie gewohnt live – bis und mit Final am 31. Dezember.

04:27 Video Archiv: Ambri triumphiert am Spengler Cup 2022 Aus Sport-Clip vom 31.12.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden.

In Göteborg findet ab dem Stephanstag zudem die U20-WM statt. Die Schweiz trifft in der Gruppe B auf Tschechien, die USA, die Slowakei und Norwegen. Die National League ruht noch bis zum 2. Januar, danach geht es nahtlos weiter mit einer Vollrunde und 7 Partien.

Ski alpin: Bormio und Lienz im Rampenlicht

Nach 12 Tagen Pause steht für die Speedmänner der Klassiker in Bormio auf dem Programm. Auf der Stelvio findet am Donnerstag eine Abfahrt statt, tags darauf folgt der Super-G. Bei den Frauen sind die Technikerinnen an der Reihe. Im österreichischen Lienz werden ebenfalls am Donnerstag und Freitag ein Riesenslalom und ein Slalom ausgetragen.

Skispringen: Abheben zur Tournee Nummer 72

Ab Freitag, 29. Dezember, sind der Reihe nach in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen die Weitenjäger bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee unterwegs. Titelverteidiger Halvor Egner Granerud läuft in diesem Winter noch nicht volltourig: Der 27-jährige Norweger stand 2023/24 noch nie auf dem Weltcup-Treppchen und zeigte erst zuletzt mit Rang 4 in der ersten Engelberg-Konkurrenz deutliche Aufwärtstendenzen. Aus Schweizer Sicht darf man gespannt sein auf die Auftritte von Gregor Deschwanden, der kürzlich in Klingenthal mit seinem Premieren-Podestplatz für Aufsehen sorgte.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aufstieg zum Podestspringer Die norwegische Trainerschule tut Gregor Deschwanden gut 18.12.2023 Mit Video

Langlauf: Erst Toblach, dann Davos und das Finale im Fleimstal

Im letzten Jahr fiel der Startschuss zur Tour de Ski in Val Müstair. Der Auftakt zur 18. Austragung erfolgt in Toblach (ITA). Im Südtirol stehen ab Samstag, 30. Dezember, bis zum 1. Januar je 3 Rennen der Männer und Frauen auf dem Programm. Nach einem Tag Pause gastiert die Tour dann am 3. und 4. Januar in Davos, ehe es zurück nach Italien ins Val di Fiemme geht. Dort werden noch einmal je 2 Etappen ausgetragen (6. und 7. Januar).

Das SRF-Liveprogramm chronologisch auf einen Blick

DATUM SPORTART ANLASS KANAL* / UHRZEIT Dienstag, 26.12. Eishockey Spengler Cup

Ambri - Pardubice SRF zwei

14:00 Uhr Dienstag, 26.12. Eishockey Spengler Cup

Frölunda - Team Canada SRF zwei

20:10 Uhr Mittwoch, 27.12. Eishockey Spengler Cup

Kalpa Kuopio - Verlierer Spiel 1 SRF zwei

15:00 Uhr Mittwoch, 27.12. Eishockey Spengler Cup

Davos - Verlierer Spiel 2 SRF zwei

20:10 Uhr Donnerstag, 28.12. Ski alpin Riesenslalom Frauen, Lienz

1. Lauf & 2. Lauf SRF zwei

09:50 Uhr / 13:05 Uhr Donnerstag, 28.12. Ski alpin Abfahrt Männer, Bormio SRF zwei

11:15 Uhr Donnerstag, 28.12. Eishockey Spengler Cup

Sieger Spiel 1 - Kalpa Kuopio SRF zwei

15:00 Uhr Donnerstag, 28.12. Eishockey Spengler Cup

Sieger Spiel 2 - Davos SRF zwei

20:10 Uhr Freitag, 29.12. Ski alpin Slalom Frauen, Lienz

1. & 2. Lauf SRF zwei

09:50 Uhr / 13:05 Uhr Freitag, 29.12. Ski alpin Super-G Männer, Bormio SRF zwei

11:15 Uhr Freitag, 29.12. Eishockey Spengler Cup

2. Gr. Torriani - 3. Gr. Cattini SRF zwei

15:00 Uhr Freitag, 29.12. Skispringen Vierschanzentournee

1. Station in Oberstdorf 17:10 Uhr

SRF zwei (Start im Web) Freitag, 29.12. Eishockey Spengler Cup

2. Gr. Cattini - 3. Gr. Torriani SRF zwei

20:10 Uhr Samstag, 30.12. Langlauf Tour de Ski, 1. Etappe

Skating-Sprints, Toblach SRF info

14:20 Uhr Samstag, 30.12. Eishockey Spengler Cup

1. Halbfinal SRF zwei

15:00 Uhr Samstag, 30.12. Eishockey Spengler Cup

2. Halbfinal SRF zwei

20:10 Uhr Sonntag, 31.12. Eishockey Spengler Cup

Final SRF zwei

11:55 Uhr Sonntag, 31.12. Langlauf Tour de Ski, 2. Etappe

F: 10 km klassisch, Toblach

M: 10 km klassisch, Toblach SRF info/zwei

12:05 Uhr

14:50 Uhr Montag, 01.01. Langlauf Tour de Ski, 3. Etappe

M: 25 km Verfolgung, Toblach

F: 25 km Verfolgung, Toblach SRF zwei

09:50 Uhr

12:20 Uhr Montag, 01.01. Skispringen Vierschanzentournee

2. Station in Garmisch-P. SRF zwei

13:55 Uhr

Legende: Auch unterwegs immer hautnah dabei Wie gewohnt streamt SRF auch in der Altjahrswoche alle Übertragungen. Keystone/Christian Beutler (Archivbild)

* Sämtliche aufgeführten Events können auch im Livestream und mittels Ticker auf der Webseite von srf.ch/sport oder in der Sport App verfolgt werden

Das Tagesgeschehen kompakt im «Sportflash»