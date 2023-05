Bild 8 / 9

Legende: Trotz Ruhestand dabei Roger Federer hat zwar seinen Tennisschläger an den Nagel gehängt, verdient aber immer noch so viel, dass er auf Platz 9 der am meisten verdienenden Sportler ist. Die 95,1 Millionen (On-Field 0,1 Mio., Off-Field 95 Mio.) kommen mehrheitlich von Sponsoren- und Werbedeals. Keystone / EPA / JUSTIN LANE