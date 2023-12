6 / 15

Legende: Just Fontaine (89, Fussballer) Der Franzose (hier eine Aufnahme von 2016) hält bis heute den Rekord für die meisten Tore an einer einzigen WM. 13 Mal in nur 6 Spielen traf der in Marokko aufgewachsene Stürmer an der WM 1958. Ein Viererpack gelang ihm im kleinen Final über Deutschland. Mit Nizza und Reims gewann er 8 Titel im Klubfussball. Fontaine verstarb am 28. Februar. Imago/PanoramiC