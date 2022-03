Legende: Hat mit seiner Empfehlung eine Welle an Reaktionen ausgelöst IOC-Präsident Thomas Bach. imago images

Hier finden Sie die Sanktionen der wichtigsten Sportverbände im Überblick.

Die Entschlüsse im internationalen Sportgeschehen sind eine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine.

IOC: Ein Signal als Startschuss

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) empfahl den Weltverbänden und Organisatoren von Veranstaltungen am Dienstag, keine Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Russland und Belarus mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen – es sei denn, unter neutraler Flagge und ohne Hymne. Dieser Entscheid hatte weitreichende Signalwirkung.

Paralympics: Start unter neutraler Flagge möglich

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat sich am Mittwoch dazu entschieden, die betroffenen Länder, nicht aber deren Sportlerinnen und Sportler zu bestrafen. Demnach dürfen russische und belarussische Athletinnen und Athleten an den Paralympics vom 4. bis 13. März unter neutraler Flagge teilnehmen. Im Medaillenspiegel werden sowohl Russland als auch Belarus nicht berücksichtigt. Auch die Landeshymnen werden nicht gespielt.

Fussball: Ausschlüsse aus allen Wettbewerben

Fifa und Uefa suspendieren Russlands Mannschaften von allen Wettbewerben. Damit darf Russland unter anderem nicht an der WM-Barrage im März teilnehmen. Spartak Moskau wird aus der Europa League ausgeschlossen. Die Uefa verlegt den Final der Champions League am 28. Mai von St. Petersburg nach Paris und beendet zudem ihr Sponsoring mit dem russischen Konzern Gazprom.

Eishockey: Keine Wettkämpfe für Russland/Belarus

Das Council des Weltverbandes IIHF schliesst Russland und Belarus bis auf Weiteres von sämtlichen Wettbewerben aus. Alle russischen und belarussischen Teams aller Altersklassen sind betroffen. Die A-WM in Finnland findet ohne Russland und Belarus statt. Die U20-WM Ende des Jahres, die in Nowosibirsk hätte stattfinden sollen, wird Russland entzogen. Weiter kappt die NHL die Geschäftsverbindungen mit Russland.

Leichtathletik: Ausschluss von allen Events

Der Weltverband World Athletics schliesst per sofort sämtliche Athleten, Betreuer und Offiziellen aus Russland und Belarus von allen Veranstaltungen der Weltserie aus. Dazu gehören die Hallen-WM im März in Belgrad, die Freiluft-WM im Juli in Eugene/USA sowie die Mannschafts-WM im Gehen in Muscat, die am Freitag in Oman beginnt. Das Exekutivkomitee von World Athletics will in einer Sitzung am 9./10. März weitere Massnahmen prüfen, darunter die Suspendierung des belarussischen Verbands.

FIS: Restliche Saison ohne Russland/Belarus

Die FIS schliesst die Teams aus Russland und Belarus von allen Wettkämpfen der restlichen Weltcup-Saison aus. Der Ausschluss betrifft alle FIS-Sparten. Zuvor hat die FIS alle noch angesetzten Weltcup-Veranstaltungen in diesem Winter in Russland abgesagt.

Autosport: Start unter neutraler Flagge

Der Automobil-Weltverband FIA wählt vergleichsweise sanfte Sanktionen: Fahrer und Offizielle aus Russland dürfen weiter teilnehmen, allerdings unter neutraler Flagge. Nationalsymbole oder auch Hymnen sind verboten. In Russland wird bis auf Weiteres kein FIA-Event stattfinden – das für Ende September in Sotschi geplante Formel-1-Rennen ist gestrichen.

Handball: Partien auf neutralem Boden

Der europäische Handballverband (EHF) verlegt alle anstehenden Heimspiele von Klubs oder der Nationalmannschaften aus Russland und der Ukraine, die Partien müssen auf neutralem Boden ausgetragen werden. In der Qualifikation zur Frauen-EM Ende des Jahres werden die zwei Partien zwischen Griechenland und Belarus auf unbestimmte Zeit verschoben.

Tennis: Unterschiedliche Reaktionen

Im Tennis fallen die Sanktionen unterschiedlich hart aus. Die ITF suspendiert den russischen Verband – die Titelverteidigungen im Davis Cup und Billie Jean King Cup sind damit hinfällig. Auf der ATP- und WTA-Tour dürfen russische Profis weiterhin starten, wenn auch unter neutraler Flagge. Die ATP sagt ein für Anfang März in Moskau geplantes Turnier ab. Auf der Stufe ITF sind alle Turniere in Russland und Belarus 2022 gestrichen.

Weitere Sportarten im Überblick