Für den STV Wettingen gibt es beim Eidgenössischen Turnfest im Vereinswettkampf der 1. Stärkeklasse kein 4. Sieg in Folge. Die Riege aus Wangen hatte etwas dagegen.

Als kurz von 21 Uhr die Noten der letzten 2 Disziplinen Gymnastik und Barren des TV Wangen durchsickerten, brachen vor der Schachenhalle in Aarau alle Dämme. Die 74 im Einsatz stehenden Turner und Turnerinnen, Angehörige und Freunde umarmten sich und brachen in Tränen aus, obwohl die letzten Vereine ihren Wettkampf noch nicht beendet hatten.

Die Überraschung war geschafft, der Turnverein aus der rund 5000 Einwohner zählenden Schwyzer Gemeinde entthronte den STV Wettingen, den Turnfestsieger 2002 im Baselland, 2007 in Frauenfeld und 2013 in Biel.

Um 2 Hundertstel die Nase vorn

Wie bereits vor 6 Jahren hatte Wangen in den ersten beiden Wettkampfteilen mit Steinstossen/Pendelstafette und Schleuderball/Steinheben die Maximalnote 10 erreicht. Auch im Kugelstossen schaffte der Herausforderer das Punktemaximum, so dass die Entscheidung um den Turnfestsieg in den abschliessenden Disziplinen Gymnastik Kleinfeld und Barren fallen musste.

Aus Sicht der Schwyzer gelang die notwendige Steigerung gegenüber der Vergangenheit. Diesmal hatten die Wangener die Nase vorne, am Schluss entschieden 2 Hundertstel gegen Wettingen.

Faustball und Schlussfeier zum Abschluss

Der Abschluss des Eidgenössischen Turnfests bildet am Sonntag wie gewohnt die Schlussfeier, die im Stadion Brügglifeld stattfinden wird und an der auch die 29 offiziellen Turnfestsieger geehrt werden (live ab 10:55 Uhr auf SRF zwei).

Die prestigeträchtigsten Siege neben dem TV Wangen SZ gelangen Oliver Hegi und Ilaria Käslin vor einer Woche im Kunstturnen. Zum Auftakt des Schlusstags findet das Faustball-Länderspiel zwischen der Schweiz und Weltmeister Deutschland statt.

Sendebezug: srf.ch/sport, Web-Only-Livestream, 22.06.2019 13:55 Uhr